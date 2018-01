Corinthians cede empate ao PSV, mas leva a melhor nos pênaltis

O Corinthians estreou em 2018 com uma vitória nos pênaltis sobre o PSV, na noite desta quarta-feira, no Orlando City Stadium. Apesar da sua ainda curta preparação após retornar de férias, o campeão paulista e brasileiro de 2017 passou a maior parte da partida diante do adversário holandês à frente no placar, com gol de Rodriguinho, mas foi vazado por Lammers nos acréscimos e lamentou o 1 a 1. Nos pênaltis, levou a melhor graças à defesa de Caíque França no chute do próprio Lammers, vencendo por 5 a 4.

Na segunda etapa do jogo válido pela Copa Flórida, o técnico Fábio Carille trocou toda a sua equipe, que tinha o estreante Juninho Capixaba como titular da lateral esquerda. O atacante Júnior Dutra, outro reforço contratado para a temporada, foi um dos que entraram em ação nos últimos 45 minutos, mas pouco produziu e só balançou a rede na disputa de pênaltis.

O Corinthians ainda terá mais um compromisso pela Copa Flórida antes de retornar ao Brasil. No sábado, enfrentará o Rangers, da Escócia, no Spectrum Stadium, também em Orlando. Um dia antes, o PSV, que lidera o Campeonato Holandês e utiliza o seu time principal nos Estados Unidos, jogará contra o Fluminense no mesmo local.

O jogo – Em desvantagem física para o PSV, que está no meio da temporada europeia, o Corinthians decidiu ser precavido em sua primeira apresentação no ano. O time de Fábio Carille valorizou a posse de bola defensiva e procurou ser oportunista quando avançou ao ataque.

Os jogadores do Corinthians também tinham liberdade para buscar um ou outro lance de efeito. Romero chegou a levantar a pequena torcida corintiana no Orlando City Stadium com dribles entre as pernas dos seus marcadores, em exemplo que o estreante Juninho Capixaba tentou seguir.

Foi com a bola parada, contudo, que o Corinthians conseguiu abrir o placar. Aos 22 minutos, Jadson fez o levantamento na área em falta cobrada da direita, e Rodriguinho apareceu para completar para dentro com uma conclusão cruzada.

Pouco criativo, o PSV não produziu o suficiente para causar preocupação ao goleiro Cássio em sua tentativa de reação no restante do primeiro tempo. O Corinthians, com a mesma postura cautelosa de antes, também foi no máximo combativo, principalmente com Kazim, apesar de alguns tropeços do inglês naturalizado turco.

Como já era previsto, Kazim e os seus companheiros de equipe titular ganharam descanso no segundo tempo. Carille trocou todo o time do Corinthians, com a intenção de dar rodagem aos reservas (o estreante Júnior Dutra entre eles) e não desgastar ninguém no princípio de 2018.

Com a nova formação do Corinthians, o panorama da partida não mudou. O PSV continuou a tomar a iniciativa de atacar e a não ter brilho para envolver o adversário brasileiro, que agora também parecia sofrer com a falta de entrosamento e a queda de nível técnico.

Quando se aproximou do gol, o PSV pecou pela falta de pontaria – Lozano foi um dos que fizeram feio na frente da meta. Já o Corinthians, apostando nos contra-ataques, só criou esperanças de ampliar com alguns lampejos de Marquinhos Gabriel.

No final, o goleiro Caíque evitou o empate holandês em chute cruzado do compatriota Mauro Júnior e em conclusão de Malen. Aos 48 minutos, contudo, o prata da casa não teve o que fazer. Em uma confusão dentro da área após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lammers completar para a rede.

Nos pênaltis, Júnior Dutra, Fellipe Bastos, Maycon, Camacho e Giovanni Augusto converteram os seus chutes pelo Corinthians. Lammers, o responsável por prolongar a primeira partida da Copa Flórida à disputa da marca da cal, desperdiçou pelo PSV, parando em defesa de Caíque.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 (5) X (4) 1 PSV

Local: Orlando City Stadium, em Orlando (Estados Unidos)

Data: 10 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Bilinski (Estados Unidos)

Assistentes: Matthew Miscannon e Miguel Martes (ambos dos Estados Unidos)

Cartões amarelos: Léo Príncipe e Guilherme Romão (Corinthians); Rosario (PSV)

Gols: CORINTHIANS: Rodriguinho, aos 22 minutos do primeiro tempo; PSV: Lammers, aos 48 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Cássio (Caíque); Fagner (Léo Príncipe), Balbuena (Warian), Pedro Henrique (Léo Santos) e Juninho Capixaba (Guilherme Romão); Gabriel (Fellipe Bastos), Romero (Marquinhos Gabriel), Jadson (Camacho), Rodriguinho (Maycon) e Clayson (Giovanni Augusto); Kazim (Júnior Dutra)

Técnico: Fábio Carille

PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin e Brenet; Hendrix (Mauro Júnior), Van Ginkel (Rosario) e Pereiro (Malen); Bergwijn (Maher), De Jong (Lammers) e Lozano (Gapko)

Técnico: Phillip Cocu