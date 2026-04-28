Corinthians ganha solidez defensiva e ainda não sofreu gols com Diniz no comando

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o Corinthians passou a mostrar mais solidez defensiva e ainda não sofreu gols. Nos primeiros jogos sob o comando do treinador, o time manteve a defesa intacta, com seis jogos consecutivos sem ser vazada.

Na estreia de Diniz, o Timão visitou o Platense na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores, e venceu por 2 a 0. Yuri Alberto e Rodrigo Garro anotaram os gols da vitória, enquanto a defesa corintiana saiu ilesa.

Em seguida, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou no empate sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena. No Derby que marcou a estreia de Diniz no Brasileirão, André e Matheuzinho foram expulsos, e mesmo com dois a menos o time conseguiu segurar o zero a zero diante do rival.



Pela segunda rodada da Libertadores, o Timão venceu o Santa Fe por 2 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento, com quatro gols marcados e nenhum sofrido. Vale lembrar que nos três primeiros jogos, a defesa titular foi composta por Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheuzinho, com Hugo Souza no gol.

Depois, com pelo menos um desfalque no setor defensivo, enfrentou Vitória, Barra e Vasco e saiu com placares de 0 a 0, 1 a 0 e 1 a 0, respectivamente. Nos últimos dois jogos, Kauê substituiu Hugo Souza na meta corintiana.

Assim, o time comandado por Fernando Diniz alcançou seis jogos consecutivos sem ser vazado. O feito não acontecia há mais de 11 anos, entre fevereiro e março de 2015, quando Tite ainda era o treinador do Corinthians.

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Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Peñarol (Copa Libertadores)

Data e horário: 30/04/2026 (quinta-feira) às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo