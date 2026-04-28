Memphis inicia transição física, e Corinthians abre preparação para jogo na Libertadores

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo com o Peñarol, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Peñarol. O atacante Memphis Depay, que se recupera de uma lesão na coxa direita, iniciou processo de transição física.

A bola rola para Corinthians e Peñarol nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Como foi o treino?

A manhã do Timão começou com uma atividade de força na academia. Depois do aquecimento no gramado, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático com foco na organização ofensiva. O treinador também aproveitou o momento para testar opções na equipe que pode iniciar a próxima partida.

Na sequência, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vasco fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas permaneceram no campo para mais uma atividade tática, desta vez em um treino de dez contra dez.

Agora, o foco é manter a liderança na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/pekiFc0U31 — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2026

Retornos e desfalques

Para o desafio na Libertadores, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de peças importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Matheuzinho, que cumpriram suspensão diante do Vasco, pelo Brasileirão, estarão à disposição.

Em contrapartida, Memphis Depay é ausência confirmada. O atacante já vem sendo baixa no Timão há um mês. Ele esteve em campo pela última vez no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

Além dele, João Pedro Tchoca, Kayke, Charles e Hugo, em tratamento de suas respectivas lesões, também serão desfalques para Diniz. Gui Negão, que iniciou transição física na última semana e participou de parte da atividade nesta manhã, é dúvida para o confronto.

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Situação do Corinthians

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.