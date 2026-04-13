Corinthians anuncia Julio Cesar, ex-goleiro do clube, como novo gerente de futebol

A reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira, após o empate em 0 a 0 diante do Palmeiras, contou com um grande novidade no CT Joaquim Grava. Julio Cesar, ex-goleiro que defendeu o Timão entre 2005 e 2014, assume a função de gerente de futebol do clube, cargo vago desde a última quarta-feira, quando o então encarregado da função, Renan Bloise, foi desligado.

Julio Cesar ocupava o cargo de coordenador técnico no Red Bull Bragantino, clube em que encerrou sua carreira como jogador profissional em 2022.

“Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado. Estudei, trabalhei e tive experiencias para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor como sempre fiz dentro e fora de campo. Quero ajudar ao clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado”, compartilhou Julio Cesar.

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Passagem no Corinthians

Julio Cesar foi revelado pelo Corinthians e promovido ao time principal em 2005, quando também realizou sua estreia como profissinal pelo clube. Durante sua trajetória no Timão, ele somou 132 partidas e participou das conquistas da Copa do Brasil (2009), Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), Libertadores (2012) e Mundial de Clubes (2012).

Próximo jogo

Jogo: Corinthians x Santa Fé

Data e horário: 15 de março de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Competição: Copa Libertadores

Local: Neo Química Arena



