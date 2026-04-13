Diretor do Corinthians questiona VAR em lance polêmico do Derby: "Não viu?"

Diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz questionou o VAR por um lance polêmico no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O lance em questão ocorreu já nos acréscimos da segunda etapa. Breno Bidon cai na grande área após ter sido supostamente atingido com uma cotovelada de Flaco López, atacante do Palmeiras. O árbitro parou o jogo para atendimento ao jogador corintiano, mas não marcou a falta e devolveu a bola ao Verdão, que estava com a posse antes da paralisação.

Em publicação nas redes sociais, Marcelo Paz questionou a atuação da arbitragem de vídeo, comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bins. "VAR não viu?", publicou o diretor nas redes sociais, junto de imagens do lance.

Corinthians na bronca com arbitragem

O Timão ficou na bronca com a arbitragem do Derby, comandada pelo paulista Flávio Rodrigues de Souza. Em entrevista na saída do gramado, o goleiro Hugo Souza acusou o juiz de "apitar para uma equipe só".

O Corinthians teve dois jogadores expulsos no clássico do último domingo. André recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo por gesto obsceno. Já na segunda etapa, Matheuzinho foi expulso por conduta violenta após ter acertado o rosto de Flaco López com um soco. Ambos os lances foram revisados no VAR.

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