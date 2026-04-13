Diniz afirma que psicológico do Corinthians precisa melhorar

Com dois jogadores a menos, o Corinthians empatou sem gols com o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, técnico do Timão, valorizou o ponto conquistado, mas afirmou que o psicológico da equipe precisa melhorar.

"O psicológico é algo a ser trabalhado em todos os times. Foi desvio de um comportamento que não é padrão, acredito que não vai mais acontecer. Não é um gesto que acontece com frequência. Os jogadores já sabem, sentiram como é o baque de ser expulso. Tanto o André, como o Matheuzinho. É questão muito factual, fácil de ter um tipo de instrução. Esse tipo de expulsão eu acho que não acontece mais por aqui", disse o comandante.

André e Matheuzinho não foram expulsos por entradas duras. O volante recebeu o cartão vermelho aos 25 minutos do primeiro tempo, por gesto obsceno. Após dividida com Andreas Pereira, o jovem jogador levou as mãos às partes íntimas e, após consulta no VAR, foi expulso. Já Matheuzinho, aos 22 minutos da etapa final, deixou o braço no rosto de Flaco López e, novamente com auxílio do árbitro de vídeo, foi expulso.

Com as duas expulsões, o Corinthians vai bem desfalcado para o duelo com o Vitória. As duas equipes entram em campo neste sábado, às 20h (de Brasília), no Barradão.

Questionado em como resolver o esquema tático do Corinthians com essas duas baixas, Fernando Diniz afirmou que seu foco é no duelo da Libertadores no primeiro momento.

"Tenho um pouco de tempo para o jogo com o Vitória, vou pensar no jogo da quarta-feira antes (contra o Santa Fé). Depois vou pensar nessa questão. Temos como resolver isso, seja com jogador da posição ou improvisação", concluiu.

Fase do Corinthians

Com o empate, o Corinthians chegou ao seu oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º lugar, com apenas 11 pontos - um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, o Timão concentra suas atenções para a Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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