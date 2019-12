Corinthians agora vai com tudo para cima do atacante Michael

O Corinthians acertou a contratação de Luan e está muito próximo de anunciar Victor Cantillo. Os dois primeiros reforços do Timão para a temporada 2020 jogam no meio de campo. Luan mais à frente e o colombiano na transição, um pouco mais atrás.

Agora, a prioridade é trazer um atacante de beirada, e os dirigentes vão com tudo para cima de Michael, que brilhou em 2019 com a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians já iniciou as conversas com jogador, empresário e dirigentes esmeraldinos há algumas semanas. A ideia é intensificar a negociação e tratar Michael como prioridade.

A princípio, o Timão topa pagar 5 milhões de euros, aproximadamente R$ 22 milhões, e ainda envolver até três atletas do atual elenco alvinegro. Mas, a concorrência é pesada, com Flamengo e Palmeiras na briga, e o Corinthians pode melhorar a oferta.

A negociação com Michael vinha sendo tratada com a mesma importância dada às tratativas sobre Luan e Cantillo. A diferença é que a evolução das negociações com Grêmio e Junior Barranquilla foram mais ágeis e, por isso, ganharam mais atenção dos cartolas corintianos.

A conclusão destes dois casos vai ajudar o clube alvinegro na aproximação a Michael, pois a procura por um lateral esquerdo, seja Sidcley ou Dodô, ou qualquer outra situação, está em segundo plano.

A confiança em reforçar o elenco com um jogador para o setor é tão grande no Corinthians que o clube topou até vender Clayson ao Bahia. Se a negociação com Michael não vingar, o clube vai atrás de um plano B, este também listado pelo técnico Tiago Nunes e mantido em sigilo.

Aliás, além da proposta colocada à mesa, o Corinthians conta com o auxílio de Tiago Nunes junto ao atleta e também com o desejo pessoal do próprio jogador em defender o Timão para vencer a concorrência.