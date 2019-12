Assinou! Luan é o primeiro reforço do Corinthians para 2020

O Corinthians acertou a contratação de Luan. O meia chega para ser o primeiro reforço do clube para a temporada 2020. O vínculo com o Timão tem validade até o fim de 2023. A confirmação aconteceu na tarde deste sábado, por meio de nota oficial do Grêmio.

O clube paulista vai desembolsar cinco milhões de euros, cerca de R$ 22,8 milhões, e adquirir 50% dos direitos econômicos do meio-campista. O plano inicial de envolver outro atleta do elenco alvinegro na negociação foi descartado pelos gremistas.

Desde a noite de quarta-feira, conforme antecipou a Gazeta Esportiva, o Grêmio se convenceu de que o melhor seria aceitar a transferência do ídolo. O contrato dos gaúchos com o jogador ia apenas até o final do ano que vem, o que permitiria uma saída de graça, em julho. O desejo de Luan também pesou na negociação.

Após isso, as tratativas esfriaram devido ao comportamento dos cartolas tricolores. O presidente Romildo Bolzan e seus pares passaram a dar entrevistas e a mudar de opinião nos bastidores em relação ao que se conversava com as pessoas do Corinthians.

Ainda assim, as divergências foram superadas, e o acordo, enfim, selado. Luan, corintiano assumido, já é jogador do Corinthians e vai se apresentar junto ao elenco dia 6 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

Confira a nota oficial divulgada pelo Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa a sua torcida que foi efetivada a negociação de venda do atleta Luan Guilherme ao Sport Club Corinthians.

Considerando que restou fracassada a tentativa de prorrogação do contrato do atleta em razão de manifestação expressa e escrita do mesmo e de seu representante; a comunicação clara e formal ao Clube do desejo de sair por considerar o seu ciclo aqui encerrado; considerando também o prazo de vigência de apenas mais um ano do contrato de trabalho, bem como os riscos que o Grêmio corre doravante, em face da legislação brasileira que regula a matéria, o Grêmio comunica a venda nas seguintes condições: pagamento de 5 milhões de euros à vista, correspondendo a 50% dos direitos econômicos do atleta e a quitação pelo Corinthians do saldo devedor do atleta Juninho Capixaba.

O Grêmio agradece os anos de trabalho de Luan, suas e nossas conquistas e deseja-lhe sorte na vida pessoal e desportiva