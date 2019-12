Andrés vai à Colômbia para fechar negócio e trazer Cantillo para o Corinthians

O Corinthians não está medindo esforços para contratar Victor Cantillo. Prova disso é que Andrés Sanchez viajou à Colômbia e está no país vizinho para reuniões com os dirigentes do Júnior Barranquilla. A informação sobre a participação in loco do presidente corintiano foi publicada primeiramente pelo Meu Timão.

A proposta alvinegra é de aproximadamente 2 milhões de dólares, cerca de R$ 8 milhões e um vínculo válido por quatro temporadas. O Corinthians conta também com o desejo do jogador, que já externou ao clube colombiano a vontade de se transferir e deu prioridade ao time do Parque São Jorge. A busca do Corinthians por Cantillo foi revelada pela Gazeta Esportiva.

O Athletico-PR também tem interesse no volante, sensação local nas duas últimas temporadas. Por meio de Paulo André, ex-jogador do Corinthians e atualmente dirigente athleticano, o clube paranaense enviou uma proposta oficial. O Santos chegou a oferecer uma troca que envolveria Uribe, mas a oferta foi prontamente recusada.

O Corinthians adota cautela, principalmente pela dificuldade do negócio, mas segue otimista e espera fechar a contratação o quanto antes. Cantillo é um pedido do técnico Tiago Nunes, que enfrentou o atleta durante a Copa Sul-Americana, quando ainda treinava o Furacão.

Victor Cantillo chegaria para preencher a lacuna deixada por Júnior Urso, vendido ao Orlando City. O Corinthians também emprestou Thiaguinho para o Botafogo e deve fazer o mesmo com Matheus Jesus junto ao Bragantino.

Quem é

Victor Cantillo é tido na Colômbia como um dos melhores jogadores na atualidade, fez uma temporada de destaque em 2018 e chamou atenção de Tiago Nunes, novo técnico corintiano, durante as finais da Copa Sul-Americana, quando Tiago ainda comandava o Athletico Paranaense.

Cantillo tem 1,80m, costuma atuar como segundo homem de meio de campo e suas principais características têm relação com bom passe e intensidade física. Aos 26 anos, o jogador acredita que jogar em um grande clube do Brasil pode ser sua melhor oportunidade de cativar um lugar na Seleção de seu país.