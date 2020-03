Campeonato Paulista é suspenso por tempo indeterminando em precaução ao coronavírus

O Campeonato Paulista está suspenso por tempo indeterminado, em função da pandemia de coronavírus. Na manhã desta segunda-feira, representantes dos 16 clubes da elite estadual tiveram uma reunião na Federação Paulista de Futebol e a decisão da maioria foi favorável a paralisação.

A FPF vinha sendo bastante cobrada por pedidos de técnicos, jogadores e dirigentes para a pausa na disputa, como forma de prevenção da propagação da doença.

No último domingo, por exemplo, após o empate em 1 a 1 do Corinthians com o Ituano, o treinador Tiago Nunes foi a público expressar sua preocupação e pedir a suspensão do Paulistão.

“Se houver qualquer tipo de perigo a saúde, seja de uma pessoa que seja, o futebol tem que parar. Futebol é a coisa mais importante das menos importantes, Saúde em primeiro lugar, bem-estar, futebol fica em segundo plano nesse momento”, revelou.

No mesmo dia, a CBF anunciou que todas as competições organizadas por ela estariam paralisadas pelo mesmo motivo. Apesar da medida, a Confederação Brasileira de Futebol tinha deixado aberta a decisão às federações estaduais se os regionais deviam ou não continuar.

Toda a 10ª rodada do Campeonato Paulista do último final de semana já foi realizada sem a presença de torcedores, bem como a realização do clássico campineiro desta segunda-feira, entre Guarani e Ponte Preta.

Sem datas para o retorno, ainda restam duas rodadas para o fim do Paulistão. Hoje, dos quatro grandes, apenas o Corinthians não está avançando. Confira a classificação completa do Campeonato Paulista.

Veja na íntegra a nota emitida pela Federação Paulista de Futebol sobre a paralisação do Campeonato Paulista:

A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus.

Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição. Dessa maneira, a FPF anuncia que, a partir desta terça-feira (18), as partidas do Paulistão Sicredi 2020 estão suspensas por prazo indeterminado.