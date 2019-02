Wanderes já admite acordo com o Corinthians para venda de Bruno Méndez

O Corinthians está muito perto de anunciar seu 11º reforço na temporada. No início da noite dessa quarta-feira, o Montevidéu Wanderes confirmou que o zagueiro Bruno Méndez deve selar sua saída para defender o Timão.

“Existe um princípio de acordo entre o Montevidéu Wanderes e Corinthians para que Bruno Méndez seja transferido. Restam detalhes para completar a transação”, diz a postagem do clube uruguaio em seu perfil oficial no Twitter.

Mais cedo, o programa Tirando Paredes, de uma rádio local, publicou uma entrevista com o presidente do Wanderes, Gabriel Blanco. Na ocasião, o mandatário deixou os corintianos ainda mais otimistas.

“Está indo tudo muito bem quanto a transferência de Bruno Méndez para o Corinthians. As negociações estão avançadas e estimo que nas próximas 24 ou 48 horas teremos novidades”, disse Blanco.

Segundo o jornal Ovación, o Montevidéu Wanderes gostou da oferta de R$ 11 milhões proposta pelo Corinthians, a ser paga de forma parcelada. Os uruguaios, porém, impuseram duas condições: ficar com 10% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos e segurá-lo até maio, quando termina o Torneio Apertura.

Um acordo deve ser firmado nas próximas horas. Resta saber se as condições do Wanderes serão atendidas ou não. Bruno Méndez está com a seleção do Uruguai no Sul-Americano Sub-20, inclusive como capitão da equipe. O Timão só tem mais uma vaga de inscrição para a primeira fase do Campeonato Paulista e ela terá de ser preenchida até 1º de março.