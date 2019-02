Corinthians encara sua primeira decisão em 2019 na estreia da Copa do Brasil

Até agora, o compromisso mais importante do Corinthians na temporada foi o Derby com o Palmeiras, que na verdade teve todo seu peso característico em função da rivalidade entre as equipes, e não pela influência da partida no Campeonato Paulista.

Nessa quinta-feira, a história será bem diferente. O Timão fará seu primeiro confronto decisivo em 2019, e sequer pode se dar ao luxo de pensar em partida de volta. A estreia na Copa do Brasil será contra o Ferroviário-CE, em partida única, a partir das 21h (horário de Brasília)

Ao menos, a delegação alvinegra não precisará viajar até o Ceará. O Ferroviário, mandante dessa primeira fase, vendeu o mando para jogar no estádio do Café, em Londrina (PR).

“Eu sei que muita gente critica, mas quem sabe das dificuldades do presidente do Ferroviário é ele. Já criticaram o presidente do Bragantino pelo mesmo motivo, mas pelo menos ele consegue pagar seus funcionários. Isso é mais importante do que onde vai ser o jogo”, comentou Fábio Carille.

Além de ter a viagem reduzida e poder contar com a maior parte da torcida a seu favor, o Corinthians também garantirá classificação à segunda fase da Copa do Brasil com qualquer empate.

“Totalmente envolvido, desde ontem (terça) comecei a me reunir com os jogadores antes do treino, para deixar todo mundo envolvido, respeitar a adversário… Acredito que faremos um grande jogo”, resumiu o comandante corintiano.

O Timão chega embalado pela vitória em cima do Palmeiras no Allianz Parque e terá a estreia de Vagner Love. Na véspera da partida, Carille não pôde fazer os últimos ajustes em função da chuva, mas a tendência é um Corinthians semelhante ao que se viu no sábado, porém, com mais ímpeto no ataque.

O adversário estreou com goleada no Campeonato Cearense e é o atual campeão do Campeonato Brasileiro da Série D.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO-CE X CORINTHIANS

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 7 de fevereiro de 2019, quinta-feira

Horário: 21h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum e Luiz H Souza Santos Renesto (PR)

FERROVIÁRIO-CE: Gleibson; Gustavo (Afonso), Da Silva, Luis Fernando e Fernandes; Mazinho, Leanderson, Janeudo e Enercino; Edson Cariús e Klenisson.

Técnico: Marcelo Vilar.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro, Sornoza e Jadson; Love e Gustagol.

Técnico: Fábio Carille