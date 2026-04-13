Carlos Miguel é alvo de ofensa racista durante empate entre Palmeiras e Corinthians

O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras na noite deste domingo foi marcado por polêmicas fora de campo. Depois das acusações de agressões, um vídeo que circula na internet mostra um torcedor presente na Neo Química Arena xingando Carlos Miguel de "macaco".

No vídeo, é possível escutar o grito do torcedor após a defesa do goleiro em um chute de Yuri Alberto. O lance ocorreu no segundo tempo, quando o Timão já tinha dois jogadores a menos.

André Luís foi expulso aos 34 minutos primeiro tempo, enquanto Matheuzinho recebeu o cartão vermelho aos 23 da etapa final. O primeiro foi advertido por conta de um "gesto obsceno", enquanto o lateral recebeu o cartão após atingir o rosto de Flaco López.

Minutos após o fim da partida, o Palmeiras publicou uma nota acusando um funcionário do Corinthians de ter agredido Luighi, enquanto o atacante se dirigia para o exame antidoping. Logo em seguida, o Timão acusou seguranças do Verdão de terem agredido Gabriel Paulista e Breno Bidon.

Palmeiras se posiciona

O Palmeiras tomou conhecimento do vídeo e repudiu a situação. O clube se solidarizou com o goleiro e pediu para as "autoridades competentes" adotarem as providências devidas.

"Tomamos ciência, por meio de notícia e vídeo publicados pelo site “Nosso Palestra”, de que o goleiro Carlos Miguel foi vítima de injúria racista durante o clássico deste domingo (12), na Neo Química Arena. Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas, incluindo a identificação e a responsabilização de todos os envolvidos. Não podemos tolerar o racismo!"

Tomamos ciência, por meio de notícia e vídeo publicados pelo site “Nosso Palestra”, de que o goleiro Carlos Miguel foi vítima de injúria racista durante o clássico deste domingo (12), na Neo Química Arena. Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor… pic.twitter.com/G9ZrBcfhMe — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2026

Corinthians se pronuncia

O Corinthians também se pronunciou sobre o caso, repudiando a situação. A equipe afirmou que não medirá esforços para identificar o autor da injúria racial e que colaborará com as autoridades para que as "devidas providências" sejam tomadas.

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar total solidariedade ao atleta Carlos Miguel, alvo de ofensas de cunho racista durante a partida realizada neste domingo (12), na Neo Química Arena. O clube repudia de forma veemente qualquer ato de racismo ou discriminação, reforçando seu compromisso histórico na luta por respeito, igualdade e inclusão dentro e fora de campo. O Corinthians informa que não medirá esforços para identificar e responsabilizar o(s) autor(es) deste ato inaceitável, colaborando integralmente com as autoridades competentes para que as devidas providências sejam tomadas. Não há espaço para o racismo no futebol e na sociedade", publicou o Corinthians.

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar total solidariedade ao atleta Carlos Miguel, alvo de ofensas de cunho racista durante a partida realizada neste domingo (12), na Neo Química Arena. O clube repudia de forma veemente qualquer ato de racismo ou… pic.twitter.com/pCaHeVmAnM — Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026

Situação do Palmeiras

Com o empate no clássico, o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Agora, a equipe vira a chave para a Copa Libertadores.

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