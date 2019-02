Chileno Araos pode voltar a ter chance entre os titulares

Sequer relacionado nos últimos dois jogos, o chileno Ángelo Araos pode voltar a ter uma oportunidade no onze inicial corintiano neste domingo, às 19h00 (horário de Brasília), quando a equipe do Parque São Jorge enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto.

No confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a jovem promessa se agarra à chance de, se não puder ser titular, ao menos participar do embate. Essa pode ser uma chance de ouro para Araos em meio aos outros estrangeiros do elenco – Bruno Méndez, Sornoza, Sergio Díaz, Romero e Boselli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Vale ressaltar que, para cada partida, o Corinthians só pode ter cinco estrangeiros entre os atletas relacionados.

Na reapresentação do Corinthians na quinta-feira, após a classificação para a Copa do Brasil, conquistada diante do Avenida-RS, Carille esboçou uma escalação com dez atletas durante o treinamento. Visando dar rodagem ao elenco, o técnico colocou Richard, Ramiro, Mateus Vital, Gustavo Silva e Araos no setor intermediário.

Na sexta-feira, não foi possível definir o onze inicial do Timão para o duelo contra o Botafogo-SP – com exceção do setor defensivo. Entretanto, Araos treinou normalmente junto aos atletas não desgastados fisicamente, ainda que sua presença no confronto não esteja confirmada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com