Carille confirma defesa reserva e deixa restante do time indefinido

Nesta sexta-feira, o Corinthians fez seu penúltimo treino antes da partida contra o Botafogo-SP, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Para o confronto, a ser disputado em Ribeirão Preto, às 19h00 (horário de Brasília) deste domingo, o time de Fábio Carille deve estar bastante modificado – muito por conta da decisão na Copa Sul-Americana, no meio da semana seguinte, contra o Racing-ARG.

Primeiramente, a comissão técnica do Timão separou o elenco em duas partes: atletas mais desgastados fisicamente e já de olho no Racing (Manoel, Henrique, Fagner, Júnior Urso, Sornoza, Pedrinho, Clayson, Gustagol, Vagner Love e Sergio Díaz) e o restante, que treinou normalmente. Danilo Avelar, contundido após a partida contra o Avenida-RS, pela Copa do Brasil, foi ausência e não apareceu no campo.

Uma das imagens do treino corintiano nesta sexta. Defesa reserva está confirmada, mas restante do time está indefinido #GazetaTimao pic.twitter.com/Hji8eGEEoU — Felipe Leite (@F_Leite27) 22 de fevereiro de 2019

A situação gerou uma dúvida quanto ao status físico de Júnior Urso. Como não foi inscrito na Copa Sul-Americana, o atleta não precisaria ser poupado para o duelo na Argentina – mas ainda assim, ficou no grupo dos jogadores mais cansados, muito por conta dos dois jogos anteriores, disputados em sequência, e o pouco tempo de clube.

Durante as atividades, o auxiliar Fabinho separou quatro jogadores da linha defensiva e praticou posicionamento e bola aérea em outro campo. Tais atletas estão praticamente confirmados para estarem entre os titulares no confronto diante do Botafogo-SP. São eles: Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto.

Com isso, Michel Macedo, reserva de Fagner, fará sua estreia com a camisa do Timão.

O restante do time ficou indefinido. Do meio para a frente, se seguida a tendência do treinamento da última quinta-feira, a equipe paulista deve ser reserva. No entanto, nomes como Ralf (que foi substituído logo no primeiro contra o Avenida) e Júnior Urso podem ser aproveitados por Fábio Carille.

Assim, um provável Corinthians tem Cássio no gol; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf (Richard), Júnior Urso, Ramiro, Mateus Vital e Sergio Díaz; Boselli.

* Especial para a Gazeta Esportiva