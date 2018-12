Carille não teme pressão e acredita em 2019 “maravilhoso” para o Corinthians

Fábio Carille está em São Paulo. Na noite desse sábado, o novo técnico do Corinthians desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, foi recebido por dezenas de torcedores e conversou rapidamente com a imprensa. Nas respostas, o sucessor de Jair Ventura reconheceu o peso da pressão por fazer novamente o time campeão, mas não demostrou qualquer receio pela missão. Muito pelo contrário: o otimismo é grande.

“Muito feliz. Desde quando começou a manifestação da torcida nas redes sociais, isso mexeu bastante comigo. Sobre a expectativa, ainda é muito cedo para falar. Segunda-feira vou me reunir com a diretoria para traçar os planos do ano que vem”, comentou o treinador, que ainda assinará seu contrato para tornar o acordo oficial.

“A responsabilidade é grande por tudo que aconteceu por um ano e meio como técnico, mas estou preparado, junto com os atletas, diretoria e comissão para fazer um excelente ano”, completou.

Enquanto concedia entrevista, Fábio Carille não podia deixar de ouvir as manifestações dos torcedores, que já sonham com títulos e vitórias em clássicos, marca do seu trabalho em um ano e meio à frente da equipe.

“Totalmente diferente do que foi em 2017, onde eu era uma dúvida grande, e agora a expectativa é grande, mas eu tenho de assumir a responsabilidade para fazer um 2019 maravilhoso”.

Junto com Carille, o Corinthians trouxe de volta o preparador físico Walmir Cruz, o observador Mauro da Silva, o auxiliar Leandro da Silva, o Cuca, além do analista Dênis Lupp.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É o mesmo de sempre, não vou fazer nada diferente. É trabalhar muito, ficar 10h, 12h no CT para deixar as coisas organizadas, mas eu sei que a responsabilidade é bem maior”, concluiu.

No Corinthians, Fábio Carille conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Bicampeonato Paulista, em 2017 e 2018. Foram 114 jogos, 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas. Em 2019, o elenco alvinegro tem apresentação marcada para o dia 3 de janeiro.