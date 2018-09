Carille isenta Loss de culpa: “Qualquer um teria uma queda”

O ex-técnico do Corinthians Fabio Carille, atualmente no Al Wehda, da Arábia Saudita, lamentou o fato de seu colega e sucessor Osmar Loss não ter dado certo no comando da equipe. Em entrevista nesta sexta-feira, ele falou sobre a troca de comando e o estilo de jogo de Jair Ventura.

“Acompanhei todos esses dias. O Osmar (Loss) foi uma pessoa que me ajudou muito nesse período como técnico. Foi um período difícil, não só pro Corinthians mas para todas as equipes que perderam jogadores. Há uma queda mesmo no meio da temporada, as equipes que mexeram menos são as que estão melhor nesse momento”, disse Carille ao SporTV.

Ele revelou que torceu pelo colega, mas que também enxerga em Jair um nome forte para trazer de volta o bom momento do Corinthians. “Fico triste porque é uma pessoa que me ajudou muito, torci pelo seu sucesso, que infelizmente não aconteceu. Tá chegando o Jair (Ventura) agora, uma pessoa muito capacitada, realizou um ótimo trabalho no Botafogo do Rio e tem tudo para realizar um grande trabalho no Corinthians também”.

Qualquer treinador que estivesse lá, se eu tivesse continuado, ia ter uma queda.

Para Carille, mais do que um mau momento, quando se perde jogadores é difícil que um técnico se mantenha. Ele citou as saídas de Balbuena, Rodriguinho, Maycon e Sidcley, além de ter dito que ter tempo para treinar é determinante. Sobre o novo treinador, comentou sobre o estilo de jogo e afirmou que as filosofias são muito parecidas.

“Jair é muito capacitado, fez um grande trabalho no Botafogo, tem tudo para fazer também no Corinthians. Jogar por poucas bolas, buscar poucas vezes o gol, muito bem protegido, sendo a defesa menos vazada. Encaixa muito bem com a filosofia dele. O Corinthians tem uma forma de jogar que se assemelha com o que o feito no Botafogo”, afirmou.

Depois da derrota para o Ceará, na última quarta-feira, a diretoria corintiana afirmou o rebaixamento de Osmar Loss ao cargo de auxiliar técnico e, já na quinta pela manhã, anunciou Jair Ventura como novo comandante. Ele teve trabalho de destaque no Botafogo e assumiu o comando do Santos em janeiro deste ano, onde ficou até o fim da Copa do Mundo.

O novo treinador deve estrear já no próximo domingo, no clássico paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Seu retrospecto contra o alviverde em suas duas passagens como técnico, no entanto, não é muito positivo.