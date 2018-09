Jair Ventura tem retrospecto ruim quando enfrenta o Palmeiras

O Corinthians enfrentará o Palmeiras no domingo sob o comando de um novo treinador. Anunciado nesta quinta-feira, Jair Ventura terá apenas dois dias de trabalho para montar a sua equipe que entrará em campo contra o rival alviverde, clube com o qual o treinador possui um histórico negativo.

Com dois anos de carreira, o novo técnico do Timão já enfrentou o Palmeiras em sete partidas durante as suas passagens por Botafogo e Santos. Acabou vencendo apenas uma vez, empatando outra e sendo derrotado nas cinco ocasiões restantes. Vale lembrar ainda que na única vez em que acabou superando os palmeirenses com a bola rolando, o resultado não foi plenamente satisfatório, já que a disputa terminou em cobranças de pênaltis e o Verdão uma vez mais foi melhor.

Pela equipe carioca, o treinador encarou o Palmeiras em três partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2016, o Fogão enfrentou o Palmeiras na antepenúltima rodada e foi derrotado no Allianz Parque por 1 a 0, em uma partida que encaminhou a conquista do título aos paulistas. Ano passado, de novo o Palmeiras se deu melhor nos dois encontros contra o Botafogo: 2 a 1 no Engenhão, pelo primeiro turno, e 2 a 0 em São Paulo, na segunda metade do campoenato.

Já enquanto esteve no Santos, Jair enfrentou seu adversário de estreia pelo Corinthians em quatro oportunidades. Pela primeira fase do Campeonato Paulista, o Peixe acabou superado longe de seus domínios pelo placar de 2 a 1. Posteriormente as equipes se encontraram na semifinal do Estadual. Houve uma vitória simples para cada lado (1 a 0 Verdão e 2 a 1 Peixe), mas o Palmeiras se saiu melhor diante da marca da cal. Por fim, no Brasileiro desse ano, o substituto de Osmar Loss fez a sua penúltima partida à frente do Santos em empate por 1 a 1 com o Verdão.

Jair Ventura terá a chance de iniciar uma reação nesse retrospecto pessoal já neste domingo. Isso porque quis o destino que o acordo do técnico com o Corinthians acontecesse apenas três dias antes do Derby válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, após apenas dois treinos no CT Joaquim Grava, Jair Ventura terá seu primeiro teste no comando do Timão no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília).