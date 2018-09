Após derrota para o Ceará, Osmar Loss não é mais técnico do Corinthians

A diretoria do Corinthians optou por tirar Osmar Loss do cargo de técnico do Corinthians após a derrota para o Ceará, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão. De acordo com o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, o profissional foi convidado a retornar à função de auxiliar-técnico, exercida enquanto Fábio Carille estava no comando do clube.

“A gente tá aqui pra informar que após a partida tivemos uma conversa com o o Osmar. Em comum acordo entendemos que é o momento da gente fazer mudanças. A gente não vem atingindo os objetivos, então a gente entende que é a hora de dar uma pausa. Osmar volta a ser auxiliar”, disse o dirigente, projetando uma escolha rápida de novo nome para o cargo.





“A partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. A ideia é definir isso até sexta, sábado. No momento não temos, não tem nada acertado. Isso foi uma decisão agora no vestiário. Então queria comunicar que o Corinthians, a partir de amanhã, terá essa mudança”, concluiu Duílio.





Loss deixa o comando principal do Corinthians com oito vitórias, quatro empates e dez derrotas, um total de 42% de aproveitamento dos pontos conquistados. Foram 20 gols marcados e 19 gols sofridos. Ele foi eliminado na Copa Libertadores pelo Colo-Colo e deixa o time na semifinal da Copa do Brasil.





O resultado desta quarta manteve o Timão com 30 pontos na tabela de classificação, cada vez mais longe da disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América e mais perto da zona de rebaixamento, local onde está justamente o Vozão, agora dono de 23 tentos na competição.