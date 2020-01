Cantillo se apresenta ao torcedor do Corinthians e fala sobre seu ídolo no futebol

Contratado para ser peça importante no meio-campo do Corinthians, Víctor Cantillo foi apresentado e concedeu sua primeira entrevista no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira. O colombiano se apresentou à Fiel e falou sobre seu estilo de jogo.

“Creio que sou um camisa 5 com mais saída ao ataque, chegado muito na área adversária. Tenho um bom passe entre as linhas, sou um jogador inteligente, com muito boa técnica. Agora, espero mostrar tudo isso aqui”, afirmou o jogador.

Visto como um “organizador de jogo” por Tiago Nunes, Cantillo pode atuar em diferentes funções no meio-campo. No entanto, o colombiano não esconde que tem uma preferência.

“Dependendo da formação que se utiliza, posso jogar como primeiro volante. Mas me sinto mais cômodo com uma dupla de volantes, como o segundo homem, porque saio mais. Foi onde sempre atuei em Junior e fiz minhas melhores partidas”, completou.

As comparações com Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, são inevitáveis. Cantillo diz ter uma grande admiração pelo compatriota, porém revela quem é sua referência da posição de volante no futebol mundial.

“Gosto de Freddy, para todos nós na Colômbia ele é um ídolo por tudo o que conquistou, representa muito. Porém, gosto muito de Sergio Busquets do Barcelona, estou sempre de olho, é um grande jogador”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians deve desembolsar 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 12 milhões, para selar o acordo e ficar com 70% dos direitos econômicos de Cantillo. O pagamento será parcelado.