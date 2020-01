Tiago Nunes projeta Cantillo como “organizador de jogo” do Corinthians

Mesmo sem ser anunciado como reforço do Corinthians, Víctor Cantillo já treina no CT Joaquim Grava. O volante chega para suprir uma carência no elenco do Timão e já sabe como Tiago Nunes pretende utilizá-lo.

Em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, o novo treinador do Corinthians falou sobre as características do jogador colombiano de 26 anos. Tiago Nunes acredita que o reforço pode ser importante na aproximação do meio-campo e do ataque do Timão.

“Cantillo é um organizador de jogo, box to box, joga de área a área, ele não tem muitos gols na carreira, mas um alto índice de assistências. Para um time que quer ser vertical, ele vai muito ao encontro disso. Esperamos que ele entregue o mesmo do Junior, sendo um dos maiores passadores da liga, dando ritmo, num jogo em que haja mais posse de bola, aproximação com os atacantes”, analisou o técnico.

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians deve desembolsar 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 12 milhões, para selar o acordo e ficar com 70% dos direitos econômicos de Cantillo. O pagamento será parcelado.

O jogador chega ao Corinthians para suprir uma lacuna deixada após a venda de Júnior Urso ao Orlando City. Cantillo chamou a atenção de Tiago Nunes após o confronto do Athletico Paranaense contra o Júnior Barranquilla, em 2018. Com 1,80m, o volante costuma atuar como segundo homem de meio de campo e suas principais características têm relação com bom passe e intensidade física.