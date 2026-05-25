Bidu vibra com retorno de Memphis no Corinthians e mira oportunidade na Seleção

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, na Neo Química Arena, o lateral Matheus Bidu destacou a importância do resultado para a sequência do Campeonato Brasileiro, elogiou Zakaria Labyad e Memphis Depay e mirou uma chance na Seleção.

Bidu classificou o triunfo como uma “vitória à la Corinthians” e ressaltou a força do elenco alvinegro. O gol da partida saiu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Labyad aproveitou cruzamento de Matheuzinho para garantir os três pontos ao Timão.

“Foi um jogo extremamente difícil, mas o resultado muito importante e mais uma vez com o gol do Zakaria. Ele demonstrou que todo o elenco é importante, saiu do banco ali e ajudou mais uma vez com o gol da vitória. Vitória à la Corinthians, né? Até o último minuto a gente acreditou”, afirmou.

O lateral também falou sobre a volta de Memphis, que atuou pela primeira vez desde março após se recuperar de lesão muscular na coxa direita. Segundo Bidu, a presença do holandês aumenta ainda mais o nível técnico do elenco.

“A gente sabe da importância dele para o elenco, para a instituição. Sabemos que é um jogador de extrema qualidade. Hoje a gente ficou muito feliz com a volta dele”, disse o jogador.

Além de comentar a vitória e o retorno do camisa 10, Bidu também revelou o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira no futuro. O lateral afirmou que trabalha diariamente pensando em oportunidades maiores, mas garantiu foco total no Corinthians.

“É um dos meus sonhos pessoais. Se Deus quiser, um dia poder representar meu país vai ser muito especial para mim”, declarou.

Por fim, o jogador reforçou a importância do resultado diante do Atlético-MG e projetou a sequência da temporada, que inclui a disputa da Libertadores. O Corinthians enfrenta o Platense na próxima quarta-feira, novamente na Neo Química Arena.

“A gente encara todos os jogos como uma final e hoje foi mais uma final para nós”, concluiu.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 21 pontos e abriu três de vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.