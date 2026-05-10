Bidon projeta Majestoso e vê elenco preparado para tirar Corinthians do Z4

O meio-campista Breno Bidon projetou o clássico contra o São Paulo, agendado para este domingo. O Corinthians chega com moral após garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores e trata o Majestoso como decisivo para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 21 anos, que deve ser titular novamente, entende que o elenco está preparado para dar tudo de si e sair com os três pontos da Neo Química Arena.

"Ficamos muito felizes pela classificação na Libertadores, mas sabemos da importância do clássico em casa, principalmente, com a nossa torcida perto. Vai ser um jogo muito importante para subirmos na tabela. Acredito que estamos muito bem preparados. Trabalhamos bastante para sair com a vitória", afirmou o atleta à Corinthians TV.

O Corinthians disputou cinco clássicos na atual temporada, sendo dois contra o Palmeiras, dois contra o Santos e um contra o São Paulo, mas ainda não venceu nenhum. Assim, o time de Fernando Diniz vai em busca do primeiro triunfo contra um dos três rivais paulistas em 2026.

A bola rola para Corinthians e São Paulo a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Situação do Corinthians

Se por um lado está em uma fase iluminada na Libertadores, por outro o clube do Parque São Jorge vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão está posicionado na 17ª colocação, inaugurando a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos conquistados nas 14 primeiras rodadas.

Para sair do Z4 ainda na 15ª rodada, o Corinthians precisa não só vencer o São Paulo, mas também torcer por tropeços de ao menos um dos seis rivais que estão acima na tabela.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Barra-SC (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)