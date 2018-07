Balbuena agradece Corinthians em adeus: “Sangue no olho sempre”

O zagueiro Balbuena se despediu oficialmente do Corinthians nesta sexta-feira, por meio de um post nas suas redes sociais. Grato pelo apoio da torcida, o defensor paraguaio, que atuou pela última vez no amistoso contra o Cruzeiro, no Mineirão, utilizou o grito que ganhou fama no ano passado para saudar a Fiel antes de ir para a Inglaterra, país onde reforçará a equipe do West Ham pelos próximos quatro anos.

“Eternamente agradecido com o clube por tudo. Também a Fiel Torcida pelo apoio e carinho. Espero poder ter retribuído tudo isso dentro de campo. Ao meus companheiros, comissão técnica, diretoria e trabalhadores do clube também muito, mas muito obrigado por tudo. Aprendi muita coisa e a felicidade que passei aqui ninguém vai poder tirar. O sangue no olho é pra sempre, continência eterna pra vocês!”, escreveu o jogador, recebendo muitos votos de boa sorte nos comentários.

A ligação da sua família com o clube e a cidade de São Paulo sempre foi exaltada por Balbuena. Ele e sua mulher tiveram o filho mais novo, Liam, quando já estavam no Brasil. “Meu filho é brasileiro”, disse ele em entrevista à Gazeta Esportiva, no ano passado. Mesmo sem ele no gramado, seu filho mais velho, Lucas, pediu para assistir ao amistoso contra o Cruzeiro, em Itaquera. Coube à mulher de Romero, Gabriela, levá-lo para o embate.

Balbuena acertou no último sábado a sua saída para o West Ham, da Inglaterra, que pagará sua multa rescisória, e é mais um titular a deixar o Corinthians nesta inter-temporada. O Timão vai receber cerca de R$ 17 milhões. Além dele, saíram do clube o lateral esquerdo Sidcley e o volante Maycon.

O atleta disputou 136 jogos pelo Timão, tendo marcado 11 gols nessa história de três anos de Corinthians. No período, Balbuena conquistou três títulos com a camisa alvinegra, o bicampeonato paulista 2017/2018 e o título do Campeonato Brasileiro 2018.