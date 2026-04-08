Volante afastado pode ganhar sobrevida com Diniz no Corinthians

A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians pode dar uma sobrevida a Alex Santana. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o novo treinador do Timão revelou que irá avaliar a situação do volante.

"Em relação ao Alex, vou ver com calma. Fiquei sabendo há pouco tempo, quero entender o que está acontecendo. Gosto dele, conheço há bastante tempo", disse Diniz.

Escanteado

Alex Santana está afastado do elenco principal do Corinthians desde o início deste ano. Ele se reapresentou em janeiro, após passar por empréstimo pelo Grêmio, mas não estava nos planos de Dorival Júnior e passou a treinar em horários alternativos.

O atleta de 30 anos chegou a receber sondagens durante a janela de transferências, mas não foi negociado. Sendo assim, ele ainda sonha em reconquistar seu espaço no elenco.

O volante não entra em campo há seis meses. Sua última partida foi no dia 4 de outubro de 2025, na vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio. De lá para cá, ele sofreu uma lesão muscular na perna direita e teve o contrato de empréstimo com o clube gaúcho encerrado.

Contratado em 2024, Alex Santana soma 37 partidas e dois gols pelo Corinthians. Atualmente, o elenco alvinegro conta com sete opções para o setor: Raniele, Allan, André, Matheus Pereira, Charles, Breno Bidon e André Carrillo.

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