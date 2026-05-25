Atuações do Corinthians: veja quem foi bem e quem foi mal contra o Atlético-MG

O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, mas voltou a apresentar dificuldades ofensivas e pouco brilho coletivo. Ainda assim, contou com a estrela de Zakaria Labyad, decisivo mais uma vez saindo do banco, para conquistar três pontos importantes na luta contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Labyad foi novamente o nome do jogo. O meia entrou no segundo tempo e mostrou personalidade ao aparecer livre na segunda trave para finalizar de primeira após cruzamento de Matheuzinho. Foi o segundo jogo seguido do camisa 52 balançando as redes e decidindo para o Timão. Em um ataque pouco criativo durante boa parte da partida, o marroquino aproveitou uma das raras jogadas bem construídas da equipe para definir o confronto.

Outro ponto positivo foi Matheuzinho. O lateral cresceu de produção na etapa final, teve mais liberdade ofensiva e participou diretamente do lance do gol. Além da assistência precisa para Labyad, foi um dos jogadores mais ativos do Corinthians pelo lado direito.



Na defesa, Gustavo Henrique teve atuação segura e consistente. O zagueiro quase abriu o placar logo aos quatro minutos, após bela tabela com Yuri Alberto, e ainda apareceu bem nos cortes e disputas contra o ataque atleticano. Hugo Souza também correspondeu quando exigido e transmitiu segurança nas poucas chegadas perigosas do Galo.

Por outro lado, o Corinthians voltou a sofrer com a falta de criatividade. Rodrigo Garro, um dos principais nomes do time de Diniz, esteve abaixo do habitual, errou passes simples e não conseguiu comandar o setor ofensivo. Yuri Alberto até começou participativo, dando belo passe para Gustavo Henrique no início da partida, mas caiu de rendimento e pouco incomodou a defesa mineira ao longo do jogo.

André também desperdiçou mais uma oportunidade entre os titulares. O volante teve pouca influência na criação, errou passes e não conseguiu contribuir defensivamente. Breno Bidon fez partida discreta e participou pouco das ações ofensivas.



O retorno de Memphis Depay foi recebido com festa pela Neo Química Arena. Ainda sem ritmo ideal após a lesão na coxa direita, o holandês mostrou movimentação, buscou jogo e participou de algumas boas jogadas, mas esteve longe de decidir. Mesmo assim, sua entrada melhorou o repertório ofensivo do Corinthians no segundo tempo e aumentou a pressão sobre o Atlético-MG nos minutos finais.

A vitória, além de aliviar a pressão na tabela, reforça a força do elenco corintiano em momentos decisivos. Mesmo sem encantar, o Timão mostrou competitividade, contou com jogadores vindos do banco e saiu de campo premiado pela insistência nos minutos finais.