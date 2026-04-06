Após nova derrota, organizada do Corinthians cobra elenco na saída do CT: "Derrubaram o técnico"

Membros da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, cobraram jogadores do elenco alvinegro na saída do CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira. A torcida está insatisfeita com os resultados negativos da equipe, que já amarga um jejum de nove jogos sem vencer.

Em imagens flagradas pela Central do Timão, torcedores foram vistos xingando e cobrando alguns jogadores que deixavam o CT após o treinamento desta segunda-feira. Raniele, Vitinho, Kaio César e Charles foram atletas que pararam o carro e ouviram as cobranças dos torcedores.

"Vocês derrubaram o técnico, rapaz. Que técnico vocês querem, irmão?", questionou Alê Oz, presidente da Gaviões da Fiel, fazendo referência à demissão de Dorival Júnior, demitido no último domingo.

No último domingo, a Fiel Torcida já havia organizado um forte protesto nas arquibancadas da Neo Química Arena após a derrota para o Internacional. O time alvinegro foi alvo de cantos como: "Bando de cu***, tem que ser homem para jogar no Coringão, "ou joga por amor ou joga por terror" e "vergonha, time sem vergonha".

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel também protestou na saída do ônibus da delegação corintiana da Neo Química Arena. O alvo principal da uniformizada foram os jogadores, e não o técnico Dorival Júnior, que deixou o clube após a partida.

"Conversamos com os jogadores uma, duas, três, quatro vezes. Claramente esses caras derrubaram o técnico. Para nós está escancarado a falta de vontade desses caras. Quem quiser ir embora, pode ir embora, sem problema nenhum. Fique só a torcida e quem quiser representar o escudo. Agora, não vamos mais admitir. Acabou a paciência. Ninguém quer tomar vergonha na cara, tá tirando com a Fiel Torcida. Estamos pagando caro nos ingressos. Acabou as ideias, de verdade", disse Alê, no último domingo, em entrevista à Rádio Energia 97.

A Gaviões também esteve no CT Dr. Joaquim Grava na última quinta-feira, logo após a derrota para o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A organizada conversou com o agora ex-treinador Dorival Júnior e todos os jogadores do elenco, além do presidente Osmar Stabile e do diretor Marcelo Paz.

Cobrança da torcida no Parque São Jorge

Parte da torcida também cobraram a diretoria presidida por Osmar Stabile no Parque São Jorge. Dois torcedores seguraram uma faixa, em frente aos portões da sede social do clube, com os seguintes dizeres: "O clube sangra por conta dos 'seus' dirigentes: Osmar, nova era Dualib".

A faixa faz referência à gestão do ex-presidente Alberto Dualib, que esteve à frente do clube de 1993 a 2007, ano do rebaixamento. No mesmo ano, ele renunciou ao cargo durante um processo de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. Investigado e denunciado pelo Ministério Público Federal, ele ainda teve seu nome excluído do quadro de sócios.

O ex-presidente, falecido em 2021, sofreu acusações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e emissão de notas frias contra ele. Em 2013, ele foi condenado pelo desvio de R$ 1,4 milhão dos cofres do Corinthians.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)