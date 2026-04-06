Corinthians demite Dorival Júnior após derrota para o Inter

Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians. A diretoria alvinegra optou pela interrupção do trabalho do treinador após a derrota para o Internacional neste domingo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição", comunicou o clube em nota oficial.

Segundo informado pelo clube, o treinamento desta segunda-feira será comandado por William Batista, técnico do sub-20 alvinegro.

A sequência negativa de nove jogos sem vencer e a pouca melhora apresentada após a data Fifa pesaram para a demissão de Dorival Júnior, que não resistiu ao momento ruim e foi desligado do cargo. Algumas declarações do treinador em coletiva também desagradaram a alta cúpula corintiana.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Dorival Júnior se despede do Corinthians próximo de completar um ano no cargo. Ele foi contratado em 28 de abril do ano passado para substituir o argentino Ramón Díaz.

O comandante deixa o Corinthians com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas em 63 partidas, totalizando um aproveitamento de 49,7%. Foram 67 gols marcados e 56 sofridos, além de dois títulos: a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

O Corinthians, agora, vai ao mercado em busca de um novo nome para comandar a equipe. Nomes como Hernán Crespo, Juan Pablo Vojvoda, Fernando Diniz, Marcelo Gallardo, Tite e Jorge Sampaoli estão livres no mercado.

O Timão, vale lembrar, tem uma semana decisiva pela frente. O time estreia na Copa Libertadores e, depois, recebe o Palmeiras no segundo Derby da temporada. A diretoria alvinegra, assim, corre contra o tempo para encontrar um novo treinador e não prejudicar o planejamento da temporada.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)