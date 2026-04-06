Torcida do Corinthians protesta e cobra elenco após nova derrota na Arena

A noite deste domingo não foi boa para o Corinthians. O Timão saiu derrotado por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Insatisfeita, a Fiel Torcida voltou a protestar e vaiou a equipe.

Parte da torcida começou a entoar cânticos de cobrança ainda no intervalo da partida, ainda que tímidos. "P*** que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade", entoaram.

Após o apito final, os torcedores voltaram a se manifestar contra a atuação do elenco, dessa vez de forma mais acintosa. O time alvinegro foi alvo de cantos como: "Bando de cu***, tem que ser homem para jogar no Coringão, "Ou joga por amor ou joga por terror" e "Vergonha, time sem vergonha".

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel também protestou na saída do ônibus da delegação corintiana da Neo Química Arena. O alvo principal da uniformizada foram os jogadores, e não o técnico Dorival Júnior, demitido após a partida.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

A torcida do Corinthians, vale lembrar, está insatisfeita há tempos com o desempenho da equipe e com o jejum de vitórias, que aumentou para novos jogos. Após a derrota contra o Coritiba, a torcida já havia protestado e cobrado garra.

Já depois do revés para o Fluminense por 3 a 1, na semana passada, elenco, diretoria e o técnico Dorival Júnior foram cobrados pela Gaviões da Fiel, que visitou o CT Dr. Joaquim Grava na última quinta-feira.

O Corinthians, agora, recolhe os cacos e volta a campo nesta quinta-feira, quando estreia na Copa Libertadores. O Timão visita o Platense-ARG, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, capital argentina.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)