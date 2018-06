Após goleada na final, Coelho deixa sub-20 e integra comissão de Loss

O ex-jogador Dyego Coelho comandou Corinthians sub-20 pela última vez neste sábado na decisão da Copa do Brasil. Apesar da goleada sofrida para o rival São Paulo e a perda do título, o treinador que agora fará parte da comissão técnica profissional do clube fez questão de enaltecer o trabalho de seus comandados e ressaltou que Eduardo Barroca, que assume a vaga de treinador da categoria, receberá uma boa equipe para comandar.

“Foi uma reformulação muito difícil. Chegamos aqui com a desconfiança de muita gente. Os meninos estão de parabéns. Ninguém acreditava neles, só a comissão técnica. Eles deram tudo o que eles poderia. Pegamos uma ótima equipe pela frente. O Barroca assumirá uma boa equipe. Uma equipe de homens. Não vai ser essa derrota que vai abalá-los”, afirmou visivelmente emocionado.

Repetindo o que aconteceu com Loss, que assumiu uma função de auxiliar no começo do ano passado.Coelho agora fará parte da comissão técnica profissional do Corinthians. Segundo o novo auxiliar corintihiano a ideia agora é de ajudar Loss nessa transição após a saída de Fábio Carille.

“Eu sou do Corinthians. Tem uma missão de ajudar o Osmar lá em cima. Todos os jogadores já tem um carinho muito grande por ele. Ele entende muito de futebol. Nossa ideia é chegar para ajudar o Loss nesse trabalho, ajudar os jogadores que estão lá. Queremos manter a posição na parte de cima na tabela”, completou.