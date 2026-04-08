Corinthians faz treino tático e fecha preparação para estreia na Libertadores

Nesta quarta-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Gravam para encerrar a preparação para o duelo com o Platense-ARG, pela primeira rodada da Libertadores. Os dois times entram em campo nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

Como foi o treino?

Primeiramente, a comissão técnica apresentou um vídeo com instruções para a partida aos jogadores. Em seguida, os atletas fizeram trabalhos de ativação física na academia e foram ao aquecimento no gramado.

Na sequência, Fernando Diniz comandou um trabalho tático de olho no Platense. O confronto marca a estreia do comandante à frente do Corinthians.

Agora, a delegação do Corinthians se prepara para viajar à Argentina na tarde desta quarta-feira. A equipe tem quatro desfalques: o lateral esquerdo Hugo e os atacantes Memphis Depay, Gui Negão e Kaio César.

Assim, uma provável escalação do Corinthians conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.

Preparação para a estreia na CONMEBOL Libertadores encerrada! 🔚 Nesta tarde, o Timão viaja à Argentina antes do primeiro desafio na competição, que acontece amanhã! ⚫⚪ 🆚 Platense (🇦🇷)

⏰ 21h (horário de Brasília)

🏟️ Coliseo de Victoria#VaiCorinthians pic.twitter.com/MFhR5d1e22 — Corinthians (@Corinthians) April 8, 2026

A equipe alvinegra entra em campo pressionada pela sequência de nove jogos sem vencer. Nos últimos dias, atletas foram cobrados por torcedores organizados na porta do CT.

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