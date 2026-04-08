Corinthians divulga inscritos para a Libertadores 2026; veja lista

O Corinthians divulgou os inscritos para a disputa da Copa Libertadores da América. O Timão estreia na competição contra o Platense-ARG, nesta quinta-feira, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, às 21h (de Brasília).

O Corinthians está no Grupo E do torneio, ao lado de Peñarol (URU) e Santa Fe (COL), além do Platense.

Estreia com baixas

O técnico Fernando Diniz fará sua estreia no Corinthians nesta quinta-feira e tem quatro desfalques certos: os lesionados Memphis Depay, Gui Negão, Kaio César e Hugo.

A equipe alvinegra entra em campo pressionada pela sequência de nove jogos sem vencer. Nos últimos dias, atletas foram cobrados por torcedores organizados na porta do CT.

Confira os inscritos do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Gustavo Milani, Hugo Souza, Kauê, Matheus

Defensores: André Ramalho, Cauã Ribeiro, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Iago Machado, João Pedro, Levy Dias, Yago Melo, Fabrizio Angileri, Joãozinho, João Vitor, Matheus Bidu, Matheuzinho, Pedro Milans, Pires

Meio-campistas: Allan, André Carrillo, André, Breno Bidon, Caraguá, Charles, Christian Oliveira, Dourado, Lingard, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo Bahia, Matheus Pereira, Pedro Thomas, Raniele, Rodrigo Garro, Zakaria Labyad

Atacantes: Dieguinho, Gui Negão, Kaio César, Kayke, Luiz Fabio Favela, Luizinho, Memphis, Nicolas Araújo, Nicollas, Pedro Raul, Pellegrin, Tupã, Vitinho, Yuri Alberto

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Provável escalação para a estréia

O Timão deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Allan e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.

Detalhes da partida

PLATENSE-ARG x CORINTHIANS

Competição: Copa Libertadores da América (1ª rodada)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez

Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: às 21h (de Brasília)