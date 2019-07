Leandro Damião marca em derrota do Chelsea para campeão japonês

O Chelsea conheceu sua primeira derrota nesta pré-temporada no terceiro amistoso que disputou. Em Yokohama, no Japão, o time comandado por Frank Lampard enfrentou o Kawasaki Frontale, atual campeão da Liga Japonesa, e foi derrotado por 1 a 0 com gol do atacante brasileiro Leandro Damião.

Agora, a equipe de Londres soma uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos na pré-temporada. Os Blues iniciaram sua preparação em Dublin, na Irlanda, onde empataram por 1 a 1 com o Bohemians e golearam o St. Patrick’s Athletic por 4 a 0.

Apesar da derrota, o Chelsea pode comemorar por ter em campo sua principal contratação para a próxima temporada. O meia-atacante norte-americano Christian Pulisic entrou em campo pela primeira vez com a camisa do novo clube. Ele foi contratado em janeiro junto ao Borussia Dortmund, mas foi emprestado ao clube alemão até o final da temporada.

Em campo, o Chelsea enfrentou um time fechado e criou poucas oportunidades de perigo. No primeiro tempo, o Frontale, terceiro colocado da Liga Japonesa, limitou o clube inglês a chutes de fora da área do espanhol Pedro e do brasileiro Kenedy.

No segundo tempo, o lance de maior perigo dos Blues foi aos 30 minutos, quando Giroud exigiu boa defesa do goleiro em cobrança de falta. Aos 43 minutos, porém, o brasileiro Leandro Damião marcou de cabeça o único gol da partida, dando ao Frontale a vitória pelo placar mínimo.

O Chelsea atuou com Caballero; Azpilicueta (Zappacosta), David Luiz, Zouma (Christensen) e Marcos Alonso (Emerson Palmieri); Kovacic (Bakayoko), Jorginho (Drinkwater) e Mount (Pulisic); Kenedy (Kasey Palmer), Pedro (Barkley) e Batshuayi (Giroud).