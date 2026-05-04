Apostas

Chelsea atualiza situação de atacante que caiu desacordado após choque de cabeça

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por ADRIAN DENNIS / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 14:47

O Chelsea atualizou, no início da tarde desta segunda-feira, a situação de Jesse Derry. O ponta inglês de apenas 18 anos sofreu um choque de cabeça na derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge.

Jesse se chocou com Zach Abbott aos 45 minutos da primeira etapa e caiu desacordado em campo. Ambos foram substituídos após o trauma. Derry foi retirado de ambulância e levado ao hospital.

A imagem, a princípio, era preocupante, porém o Chelsea amenizou o caso afirmando que: "Jesse está consciente, conversando e passando por exames de precaução".

O clube inglês, em seguida, agradeceu à equipe médica pela resposta rápida no campo e desejou uma rápida recuperação ao atleta.

Jesse Derry fazia sua estreia no Campeonato Inglês e deve voltar a atuar pela equipe de Londres assim que se recuperar.

Situação do Chelsea

Com a derrota, o Chelsea mantém os 48 pontos na tabela do Inglês e fica em nono lugar. Já o Forest fica mais distante da zona de rebaixamento, ainda em 16º, mas com 42 pontos somados.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Próximo jogo do Chelsea

  • Jogo: Liverpool x Chelsea
  • Data e horário: 9 de maio de 2026 (sábado), às 8h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)
  • Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Conteúdo Patrocinado