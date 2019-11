Tite vê jogo bonito contra Coreia e admite decepção por público

O técnico Tite ficou satisfeito com o desempenho da Seleção Brasileira na vitória sobre a Coreia do Sul, alcançada na manhã desta terça-feira. Por outro lado, o técnico admitiu a decepção com o público insignificante presente no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

No primeiro tempo, Lucas Paquetá abriu o placar de cabeça e Philippe Coutinho ampliou em cobrança de falta. Na etapa complementar, a Seleção Brasileira ainda fechou o marcador com um golaço marcado por Danilo após passe do inspirado Renan Lodi.

“Foi um jogo bonito, plasticamente bem jogado, com os dois times se propondo a jogar. As ideias eram muito claras: os dois times faziam transição alta e tentavam sair jogando. Isso oportunizou um jogo mais bonito e tivemos a efetividade de construir o placar”, afirmou Tite.

Com a vitória sobre a Coreia do Sul, o Brasil encerrou uma série de cinco partidas consecutivas de jejum (três empates e duas derrotas), uma vez que não ganhava desde a final da Copa América. Assim, no último amistoso do ano, a pressão sobre Tite diminui.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ao analisar a partida, o treinador citou o gol marcado por Danilo em bela jogada. “Para mim, o desempenho foi bom no seu conjunto. Fizemos o terceiro gol trocando 48 passes, com uma interceptação mexendo com a marcação do adversário e, depois, sendo agressivo e contundente”, explicou.

A exibição consistente da Seleção, porém, foi vista por poucas pessoas no Estádio Mohammed Bin Zayed, com capacidade para receber cerca de 40 mil pessoas. “Eu gostaria de ter mais público e imaginei que pudesse ter mais. Mas é uma variável que foge”, disse Tite.