Tite manda recado para não convocado Gabriel Jesus: “Que fique em paz”

Gabriel Jesus ficou de fora da primeira convocação da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia. Nesta sexta-feira, o técnico Tite deixou o centroavante de fora dos 23 selecionados para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, escolhendo Roberto Firmino, Pedro e Everton para o setor.

Em entrevista coletiva concedida na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o comandante do Brasil justificou a decisão.

“A comissão técnica conversou com todos os atletas que não foram convocados. Todos. Externando a importância que eles têm, do momento de oportunidade de cada um e até mesmo revezamento dos atletas. Claro que o Gabriel sentiu (não ser convocado), ele é humano. Mas ele sabe do nosso comportamento e da nossa conduta, de lealdade, da seriedade do trabalho”, falou.

Tite ainda pediu para que Gabriel Jesus ficasse “em paz”, evitando criticar o jogador pela falta de gols no Mundial de 2018.

“Que ele fique em paz. Eu e ele tivemos responsabilidade (na Copa) assim como todos os outros. Não é só o 9 que faz gol”, finalizou.

O Brasil jogará contra os Estados Unidos no dia 7 de setembro, às 21h05 (horário de Brasília), no MetLife Stadium. Na sequência, os comandados de Tite enfrentarão a seleção de El Salvador, no dia 11, às 21h30, no Fedex Field, também em solo norte-americano.