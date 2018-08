Tite volta a defender Neymar de críticas: “É muito fácil trabalhar com ele”

Após anunciar, nesta sexta-feira, os 24 nomes que compõem a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo da Rússia, Tite concedeu coletiva de imprensa na sede da CBF e, como já era esperado, não conseguiu fugir do assunto Neymar. Defendendo-o das críticas e elogiando-o pelo profissionalismo nos bastidores, o técnico fez questão de reiterar o quão “fácil” é trabalhar com o camisa 10.

“Não estou aqui para julgar ou conceituar comportamentos. Não vou julgar o que dizem, o que fala a imprensa. Acho que na tua pergunta tem implícita uma resposta. Não quero falar sobre essas relações, mas posso falar sobre uma. Conosco, ele merece elogios por comportamento, pela disciplina. Lembro que falei com o Muricy, que disse que nunca teve problemas com ele e que é muito fácil trabalhar com o Neymar”, apontou.

Após cinco anos sendo presença certa entre os finalistas do prêmio de Melhor do Mundo Fifa, Neymar não fará parte da relação em 2018. Envolto por diversas polêmicas e críticas de grande parte do mundo do futebol, o brasileiro do Paris Saint-Germain agora luta para se reerguer no cenário mundial. De acordo com Tite, isto não tardará a acontecer, dado que o atacante ainda tem muito a evoluir em sua carreira.

“Ele tem 26 anos e toda uma possibilidade de crescimento muito grande. Tem muita qualidade, é top 3 do mundo, vai ter indução cada vez maior. Todas as vezes que interagimos com ele, teve muita lucidez, ele vai no caminho correto. São situações que não posso externar, mas aprendi que o atleta tem que seguir, e ele decidiu”, assegurou.

O comandante da Amarelinha ainda revelou alguns dos contatos mais próximos que teve com Neymar, reforçando toda sua consideração pelo jogador, por quem assume ter grande carinho e apreço.

“Desde sua recuperação, tivemos uma conversa na casa dele, ou quando fomos treinar no PSG, e pude ver que é muito inteligente, tem capacidade de evoluir e seguir o seu caminho. É necessário o convívio, o contato. Falar é bonito, vir aqui, prolongar. Se eu não me comportar e não tiver uma atitude coerente, não serve. Ele é do bem. Dá para ter boa vontade dos dois lados. É inteligente para crescer na carreira, e vai crescer muito”, finalizou.

Juntos, Neymar e Tite estarão em ação em dois amistosos da Seleção Brasileira no mês de setembro. O primeiro será no dia 7, contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. Já o segundo será no dia 11, contra El Salvador, na capital norte-americana Washington.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com