Rivaldo elogia Tite após vitória da Seleção: “Deixou o 10 em campo”

Após criticar a decisão da comissão técnica da Seleção Brasileira de dar a camisa 10 para Lucas Paquetá, Rivaldo amenizou o discurso após vitória canarinha sobre a Coreia do Sul por 3 a 0, na manhã desta terça-feira. Em tom de brincadeira, o pentacampeão mundial elogiou Tite nas redes sociais.

“Da mesma forma que eu falei o que aconteceu no jogo contra Argentina sobre a 10, vou falar hoje que gostei da atitude do Tite deixando o 10 em campo quase o jogo todo. E parabenizar toda Seleção Brasileira pela vitória, que venha 2020. Para alguns, ficou claro desta vez ou tenho que desenhar? Kkkkk”, escreveu em postagem com a foto de Paquetá.

Após perder da Argentina na última sexta-feira e chegar a cinco jogos sem vitória, o Brasil encerrou o incômodo jejum com o triunfo sobre a Coreia do Sul no último embate de 2019. Agora, a Seleção volta a se reunir apenas em março do próximo ano para a disputa das Eliminatórias.