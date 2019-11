Rivaldo crítica comissão técnica da Seleção após derrota; Neymar curte

O ex-jogador Rivaldo foi às redes sociais após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, em amistoso da última sexta-feira, para criticar a decisão tomada pela comissão técnica de Tite, de dar a camisa 10 do Brasil para Lucas Paquetá. Detentor do número quando saudável, Neymar curtiu a postagem.

Para o pentacampeão mundial, o meio-campista do Milan, revelado no Flamengo, ainda não tem envergadura para vestir a 10, que já foi de “Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar”, e que a pressão do número pode atrapalhar o futuro do jovem de 22 anos na Seleção.

Confira o que escreveu Rivaldo:

“Assisti o jogo entre Brasil x Argentina e fiquei muito triste de ver o que aconteceu com a camisa 10. Deram a camisa 10 para o Paquetá contra a Argentina. Camisa que é respeitada mundialmente.

Esta camisa não é para ficar no banco e muito menos sair no intervalo, porque é a camisa que o mundo conhece e respeita porque foi usada e honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar.

O jogador não tem culpa, mas a comissão técnica sim, pois eles sabem do peso desta camisa e também que poderia queimar o garoto de 22 anos que pode ter um grande futuro com a seleção brasileira.

Da mesma forma que o treinador quis proteger o Rodrygo, que está jogando muito bem no Real Madrid, para esse jogo, poderia ter protegido o Paquetá de jogar com essa camisa. Todos nós sabemos que Brasil e Argentina nunca será um jogo amistoso.”

Após a derrota da última sexta-feira por 1 a 0 frente aos argentinos na Arábia Saudita, a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, na próxima terça-feira, às 10h30 (Brasília), em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, no último amistoso do ano.