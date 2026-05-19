Rayan revela promessa de Diniz após convocação: “Falou que me colocaria na Seleção”

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026, o atacante Rayan, do Bounemouth, revelou a importância de Fernando Diniz em sua trajetória recente no futebol. O jovem de 19 anos contou que o treinador foi decisivo para sua evolução e afirmou que ouviu uma promessa marcante logo nos primeiros dias de trabalho no Vasco.

Segundo o atacante, Diniz o chamou para uma conversa particular assim que chegou ao clube carioca e garantiu que trabalharia para levá-lo à Seleção Brasileira.

“O Diniz, desde que chegou no Vasco, no primeiro dia dele, me chamou numa sala. A primeira coisa que ele falou comigo foi que ia me colocar na Seleção Brasileira”, revelou.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷 Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento. VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026



Rayan destacou que o treinador teve papel fundamental não apenas na parte técnica, mas também em sua confiança e amadurecimento dentro de campo. O atacante afirmou que a rápida sequência de convocações é fruto do trabalho desenvolvido nos últimos meses.

“Desde lá, eu trabalhando firme, ele me ajudando bastante. Me ajudou no meu potencial, na minha humildade, a continuar trabalhando. Antes eu não tive a oportunidade de estar jogando no Vasco e ganhar uma oportunidade na Seleção Brasileira. Mas aqui, em três meses, já é minha segunda convocação”, afirmou.

O jovem atacante lembrou que esteve presente na última lista para os amistosos contra França e Croácia e agora viverá a experiência de disputar sua primeira Copa do Mundo pela Seleção principal.

“A primeira eu tive a oportunidade de estar na última lista, e a segunda agora é para a Copa. Então é um momento muito importante para mim, estou muito feliz. Ele me ajudou bastante, só gratidão”, completou.

Rayan é um dos nomes mais jovens da convocação de Carlo Ancelotti e chega ao Mundial como uma das grandes promessas da nova geração do futebol brasileiro. Com 19 anos e nove meses, o ex-atacante do Vasco se tornou o jogador mais jovem convocado pela Seleção para uma Copa do Mundo desde Ronaldo Fenômeno, em 1994.

Atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante chamou atenção nas últimas temporadas pela força física, velocidade e versatilidade no setor ofensivo. O desempenho recente agradou à comissão técnica de Ancelotti, que optou por incluir o jovem entre os 26 nomes para a busca do hexacampeonato.

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)