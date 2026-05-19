Desespero, euforia e emoção: veja como foi a reação de Neymar ao ser convocado

Neymar divulgou em suas redes sociais, nesta terça-feira, um vídeo mostrando sua reação durante a convocação para a Copa do Mundo. O atacante de 34 anos recebeu diversos amigos e familiares em sua casa para acompanhar o evento.

Mesmo com três Mundiais na bagagem, Neymar não escondeu a ansiedade e o nervosismo antes do anúncio de Carlo Ancelotti. O craque chegou a afirmar que estava “desesperado”. Após a convocação, o meia-atacante do Santos explodiu em emoção. Logo em seguida, caiu em lágrimas e foi abraçado pela esposa e amigos.

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"É difícil não se emocionar, por tudo que a gente passou, por tudo que eles me viram passar. E eu chegar, e conseguir disputar mais uma Copa do Mundo. É incrível, é um choro de muita felicidade. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram, apoiaram, que me pediram na seleção", disse.

"Foi muito legal ver esse carinho do torcedor. Agora, somos todos um só, em mais uma Copa do Mundo para disputar, e com certeza daremos a vida para trazer a Copa para o Brasil. Eu estou muito feliz. A gente espera fechar com chave de ouro, vencendo", completou.

De volta!

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos reconhecidos pela Fifa, com 79 gols, Neymar chega ao novo Mundial carregando uma mistura de protagonismo, pressão e sentimento de redenção. O atacante retorna à equipe após quase três anos afastado por conta da grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

Desde então, o camisa 10 viveu um longo período de recuperação física até retornar ao Santos, clube onde reencontrou sequência e ritmo de jogo. Mesmo cercado por dúvidas nos últimos meses, Neymar convenceu Carlo Ancelotti de que ainda pode ser decisivo em uma Copa do Mundo.

Na história

Neymar alcançou mais um marco histórico com a camisa da Seleção Brasileira ao ser convocado. Aos 34 anos, o atacante do Santos disputará o quarto Mundial da carreira e entrará para uma seleta lista de jogadores brasileiros que participaram de quatro edições da principal competição do futebol mundial.

Depois de defender o Brasil nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar agora iguala nomes históricos como Pelé, Cafu, Ronaldo, Djalma Santos, Nilton Santos, Castilho, Emerson Leão e Thiago Silva. Entre todos eles, apenas Neymar e Thiago Silva ainda não conquistaram um título mundial com a Amarelinha.

Além disso, também se tornou o primeiro jogador desde Pelé a vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira em quatro Copas do Mundo diferentes. O Rei atuou com o número nas edições de 1958, 1962, 1966 e 1970. Neymar repetirá o feito após liderar o Brasil em 2014, 2018, 2022 e agora em 2026.

Os jogos do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).