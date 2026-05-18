Chamado para a Copa, Neymar vê chance para redenção no fim da carreira

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Neymar terá a oportunidade de transformar os últimos capítulos da carreira em uma história de redenção com a camisa da Seleção Brasileira. Aos 34 anos, o atacante chega ao torneio cercado por dúvidas físicas e cobranças acumuladas ao longo de mais de uma década como principal referência técnica do país, mas ainda alimenta o sonho de conquistar o título mais importante do futebol mundial.

De promessa a principal esperança

Desde que despontou no Santos como uma a maior promessa da história recente do futebol brasileiro, Neymar carregou expectativas raramente vistas em um jogador nacional após a geração de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Dono de talento indiscutível, o camisa 10 acumulou números históricos, títulos e protagonismo, mas também conviveu com frustrações marcantes em sua carreira e em Copas do Mundo.

Em 2014, disputando o Mundial em casa, Neymar sofreu uma grave lesão na coluna nas quartas de final e ficou fora da eliminação vexatória para a Alemanha. Em 2018, o Brasil caiu diante da Bélgica em um Mundial aquém do craque, enquanto em 2022 a Seleção foi eliminada nos pênaltis pela Croácia, em um dos momentos mais dolorosos da carreira do atacante.

Nos últimos anos, as lesões passaram a ameaçar sua continuidade em alto nível. A grave contusão no joelho sofrida em 2023 levantou dúvidas sobre a possibilidade de Neymar disputar mais uma Copa do Mundo. O atacante precisou lidar com um longo processo de recuperação, perda de sequência e questionamentos sobre sua condição física.

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Mesmo assim, o camisa 10 conseguiu recuperar espaço no ciclo final rumo ao Mundial e convenceu Carlo Ancelotti de que ainda pode ser decisivo.

Redenção?

Além da busca pelo hexacampeonato, a Copa de 2026 também representa uma oportunidade pessoal para o atacante. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar tenta encerrar a carreira em alta e afastar a imagem de jogador que ficou abaixo das expectativas em grandes decisões internacionais.

Durante anos apontado como sucessor natural de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar esteve próximo do auge individual no futebol europeu, especialmente na temporada 2019/20, quando levou o Paris Saint-Germain à final da Liga dos Campeões. No entanto, o título da principal competição da Europa e a conquista da Bola de Ouro nunca vieram.

Agora, na reta final da carreira, Neymar vê na Copa do Mundo a oportunidade definitiva para transformar a narrativa que marcou sua trajetória. Apesar do talento incontestável e dos números históricos, o atacante ainda convive com a imagem de um craque que ficou devendo, sobretudo por conta do patamar que poderia ter atingido.

Neymar da Silva Santos Júnior, o camisa 10 do Santos FC, convocado pela quarta vez para representar a Seleção Brasileira na #FIFAWorldCup! 🇧🇷⚪⚫ pic.twitter.com/pjaS6dO35r — Santos FC (@SantosFC) May 18, 2026

Veja a convocação completa da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

LATERAIS

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Ah-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (Santos)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Luiz Henrique (Zenit)

Endrick (Lyon)

Matheus Cunha (Manchester United)

Igor Thiago (Brentford)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rayan (Bournemouth)