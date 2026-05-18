Na véspera da convocação, Ancelotti vê empate do Flamengo em Curitiba

O técnico Carlo Ancelotti esteve presente na Arena da Baixada neste domingo para acompanhar o empate entre Athletico-PR e Flamengo por 1 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi a última observada no estádio pelo comandante da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo.

Obrigado pela presença, Carlo Ancelotti!

🤝 Foi um prazer recebê-lo na Arena da Baixada. pic.twitter.com/OYMxDONK3o — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 18, 2026

Quem vai?

Ancelotti acompanhou de perto um total de sete atletas presentes na pré-lista do Brasil, todos do Flamengo. Os observados foram os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, os laterais Alex Sandro e Danilo (que foi expulso), o meia Lucas Paquetá e os atacantes Samuel Lino e Pedro, autor do gol de empate.

A lista oficial dos 26 jogadores convocados será divulgada nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Homenagem antes da partida

Antes da bola rolar, Ancelotti também recebeu uma homenagem do presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia. O dirigente entregou ao treinador uma camisa oficial do Furacão na Arena da Baixada.

Onde assistir à convocação?

A TV Gazeta exibe, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45, o especial Conexão Américas. Comandada pela equipe de Esportes da emissora, a atração vai acompanhar todos os bastidores e a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Ao vivo do local da convocação, a repórter Marina Bufon e o tetracampeão do mundo Muller vão trazer todas as informações sobre a lista de Ancelotti. O programa também terá a análise técnica de Mauro Galvão, ex-jogador da Seleção Brasileira.

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