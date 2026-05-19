Convocado à Copa, Neymar entra em grupo seleto da história do Brasil

Convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Neymar alcançou mais um marco histórico com a camisa da Seleção Brasileira. Aos 34 anos, o atacante do Santos disputará o quarto Mundial da carreira e entrará para uma seleta lista de jogadores brasileiros que participaram de quatro edições da principal competição do futebol mundial.

Depois de defender o Brasil nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar agora iguala nomes históricos como Pelé, Cafu, Ronaldo, Djalma Santos, Nilton Santos, Castilho, Emerson Leão e Thiago Silva. Entre todos eles, apenas Neymar e Thiago Silva ainda não conquistaram um título mundial com a Amarelinha.

O MISTER DEU O PAPO! 🫵 Queremos ser o time mais resiliente do MUNDO. Com foco, disciplina e a união de toda uma nação, nos preparamos para mais um ciclo histórico. BATE NO PEITO, ISSO É BRASIL! 💚💛 pic.twitter.com/JvE2LcdAC5 — brasil (@CBF_Futebol) May 19, 2026



Além disso, o camisa 10 também se tornou o primeiro jogador desde Pelé a vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira em quatro Copas do Mundo diferentes. O Rei atuou com o número nas edições de 1958, 1962, 1966 e 1970. Neymar repetirá o feito após liderar o Brasil em 2014, 2018, 2022 e agora em 2026.

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos reconhecidos pela Fifa, com 79 gols, Neymar chega ao novo Mundial carregando uma mistura de protagonismo, pressão e sentimento de redenção. O atacante retorna à equipe após quase três anos afastado por conta da grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

Desde então, o camisa 10 viveu um longo período de recuperação física até retornar ao Santos, clube onde reencontrou sequência e ritmo de jogo. Mesmo cercado por dúvidas nos últimos meses, Neymar convenceu Carlo Ancelotti de que ainda pode ser decisivo em uma Copa do Mundo.

A trajetória do atacante em Mundiais mistura brilho e frustrações. Em 2014, no Brasil, Neymar era o principal nome da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari e começou a competição em alta, marcando quatro gols nos primeiros jogos. Porém, sofreu uma fratura na vértebra lombar após joelhada de Zuñiga, nas quartas de final contra a Colômbia, e ficou fora da traumática derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

Na Copa de 2018, na Rússia, voltou a ser protagonista da Seleção e marcou dois gols, mas o Brasil acabou eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Já em 2022, no Catar, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo logo na estreia, perdeu partidas importantes e retornou apenas no mata-mata. Contra a Croácia, marcou um golaço na prorrogação, mas viu a Seleção ser eliminada nos pênaltis antes mesmo de bater sua cobrança.

Ao todo, Neymar soma 13 jogos em Copas do Mundo, com oito gols marcados e quatro assistências. Agora, em 2026, o atacante terá possivelmente sua última oportunidade de conquistar o título que falta para completar sua trajetória na Seleção Brasileira.

A Copa do Mundo será disputada entre Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no Grupo C e estreia diante de Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, encara Haiti e Escócia na sequência da fase de grupos.

Confira os brasileiros com quatro Copas do Mundo disputadas:

Castilho — 1950, 1954, 1958 e 1962

Djalma Santos — 1954, 1958, 1962 e 1966

Nilton Santos — 1950, 1954, 1958 e 1962

Pelé — 1958, 1962, 1966 e 1970

Emerson Leão — 1970, 1974, 1978 e 1986

Cafu — 1994, 1998, 2002 e 2006

Ronaldo — 1994, 1998, 2002 e 2006

Thiago Silva — 2010, 2014, 2018 e 2022

Neymar — 2014, 2018, 2022 e 2026

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)