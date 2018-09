CBF divulga numeração da Seleção Brasileira para amistosos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira a numeração da Seleção Brasileira para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Todos os jogadores que disputaram a Copa do Mundo na Rússia mantiveram os números da competição.

As novidades ficam por conta dos demais convocados pelo técnico Tite. A camisa 9, usada por Gabriel Jesus no Mundial, fica com Richarlison, convocado para o lugar do lesionado Pedro. Éder Militão, convocado após o corte de Fagner, herdou o número 22 que o lateral do Corinthians usou na Copa. O número 8 não foi designado para nenhum atleta, levando a crer que Renato Augusto, dispensado por motivos pessoais, usaria o número.

A Seleção Brasileira tem dois compromissos nos próximos dias, ambos amistosos nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília) o Brasil enfrenta a seleção norte-americana. Depois, às 21h30 da terça-feira, os comandados de Tite enfrentam El Salvador.

NÚMEROS DEFINIDOS! A numeração oficial da #SeleçãoBrasileira para os amistosos contra EUA 🇺🇸 e El Salvador 🇸🇻 foi escolhida! 👕⚽️ #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/hSDwQeskKt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 de setembro de 2018

Confira a numeração da Seleção Brasileira para os amistosos

1: Alisson, goleiro

2: Thiago Silva, zagueiro

3: Dedé, zagueiro

4: Felipe, zagueiro

5: Casemiro, volante

6: Filipe Luis, lateral esquerdo

7: Douglas Costa, atacante

9: Richarlison, atacante

10: Neymar, atacante

11: Philippe Coutinho, meia

12: Neto, goleiro

13: Marquinhos, zagueiro

14: Fabinho, lateral direito

15: Arthur, meio-campista

16: Alex Sandro, lateral esquerdo

17: Lucas Paquetá, meia

18: Fred, volante

19: Willian, atacante

20: Firmino, atacante

21: Éverton, atacante

22: Éder Militão, lateral direito

23: Andreas Pereira, meio-campista

24: Hugo, goleiro

