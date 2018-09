CBF confirma corte de Fagner e Tite chama Éder Militão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite deste domingo o corte do lateral direito Fagner da Seleção Brasileira. Em informe liberado no site da entidade, foi informado que “a comissão técnica da Seleção Brasileira convocou, neste domingo, o defensor Éder Militão, do Porto (Portugal)”.

A publicação confirma a informação sabida desde a sexta-feira, quando foi noticiado que Fagner estava fora dos amistosos contra os Estados Unidos, no dia 7, e El Salvador, no dia 11. diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta, que sofreu o problema durante o jogo contra o Colo-Colo, na Libertadores, deve parar por até quatro semanas para recuperar-se da contusão.

Éder Militão foi observado pela comissão técnica da Seleção quando ainda atuava pelo São Paulo. O coordenador de seleções, Edu Gaspar, comunicou o atleta da convocação neste domingo, após a partida do Porto contra o Moreirense.

A Seleção Brasileira já começou a se apresentar em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, onde fará no dia 07 um amistoso contra os donos da casa. Quatro dias depois, a equipe voltará a campo, em Washington DC, para jogar contra El Salvador.