Cássio cita Sul-Americano Sub-20 e crê ser possível ir para a Copa

Quem acompanhou o calvário de Cássio no ano passado jamais imaginaria que em 2017 ele estaria entre os convocados do técnico Tite para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Após perder a vaga de titular da meta corintiana para Walter, o goleiro campeão mundial em 2012 deu a volta por cima e por conta das grandes atuações pela sua equipe, líder do Brasileirão, acabou recompensado.

Embora seja hoje a terceira escolha de Tite para o gol da Seleção, Cássio pregou confiança e não vê como impossível a titularidade com o time canarinho. O goleiro corintiano, inclusive, lembrou do que aconteceu no Sul-Americano Sub-20 de dez anos atrás para justificar seu otimismo.

“Eu não vinha sendo convocado no Sul-Americano Sub-20 e o Felipe foi suspenso. Daí eu acabei indo para a Seleção. O Muriel era titular, foi poupado, joguei bem e na segunda metade do campeonato acabei sendo o titular. Foi um momento bem legal. Depois daquele campeonato fui vendido para a Europa”, recordou.

Na ocasião, Cássio acabou convocado para o Sul-Americano Sub-20 por conta da lesão de Marcelo Grohe, atual goleiro do Grêmio. Felipe, segundo goleiro, foi flagrado no exame antidoping e Muriel, o titular, se lesionou durante a competição e acabou poupado na fase final.

A carreira de um jogador de futebol, entretanto, não contém apenas boas lembranças. O ganho de peso aliado às falhas debaixo da trave em 2016 fez com que Cássio fosse preterido pelo próprio Tite, à época treinador do Corinthians, abrindo espaço para Walter. Ainda assim, o goleiro alvinegro crê que poderia ter defendido a Seleção Brasileira no ano passado.

“Mesmo tendo sido um ano de muito aprendizado e crescimento, eu acredito que sim. Pelas convocações, se eu tivesse feito uma boa temporada no ano passado, acho que teria sido convocado antes”, finalizou Cássio.