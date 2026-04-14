CBF assina com novo patrocinador para a Seleção às vésperas da Copa do Mundo

A Amazon assinou um contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e passa a ser patrocinadora oficial das Seleções Brasileiras. O acordo tem duração de dois anos e inclui as equipes masculina, feminina e as categorias de base.

A parceria passa a valer ainda em 2026 e estará ativa durante a Copa do Mundo deste ano, quando a Seleção masculina disputará o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. O contrato também contempla a Seleção feminina, que terá a Copa do Mundo de 2027 realizada no Brasil.

Segundo a CBF, a entrada da Amazon amplia o portfólio de patrocinadores da entidade e fortalece a relação da Seleção com empresas do setor de tecnologia e serviços digitais. A companhia passa a associar sua marca a competições oficiais, ativações comerciais e ações ligadas às seleções nacionais.



“A entrada da Amazon como patrocinadora das Seleções Brasileiras reforça a união entre tradição e tecnologia. A empresa traz uma capacidade única de inovação e uma capilaridade que alcança milhões de brasileiros em todos os cantos do país. Essa força amplia ainda mais a conexão da Seleção com sua torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo”, afirmou Samir Xaud, presidente da CBF.

"Estar ao lado das Seleções Brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte – é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol. Estamos junto com os torcedores para ajudá-los a aproveitar ao máximo esses momentos especiais, seja encontrando os produtos ideais para celebrar ou assistindo aos jogos com tudo o que precisam", disse Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil.

O patrocínio se soma às iniciativas da Amazon no futebol brasileiro nos últimos anos. A empresa já atua na transmissão de competições nacionais por meio do Prime Video, que detém direitos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de produzir conteúdos audiovisuais relacionados ao esporte.

A Amazon também mantém investimentos no futebol feminino desde 2025, com ações voltadas à visibilidade da modalidade e à cobertura de competições. Durante transmissões esportivas em sua plataforma, a empresa realiza ativações comerciais integradas ao conteúdo exibido.

Com o novo acordo, a Amazon passa a integrar o grupo de patrocinadores das Seleções Brasileiras em um período que inclui os próximos ciclos de Copa do Mundo masculina e feminina.

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