Brasil atropela Zâmbia e lidera grupo no Fifa Series

Na Arena Pantanal, a Seleção Brasileira Feminina venceu a Zâmbia por 6 a 1 nesta terça-feira, pela segunda rodada do Fifa Series Women.
Situação da tabela
Com o resultado, o Brasil lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Zâmbia é lanterna com zero.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢BRASIL 6 X 1 ZÂMBIA🟢🔴
🏆 Competição: Fifa Series Women - Rodada 2
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 22h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Yasmin, aos 30' do 1ºT (Brasil)
- ⚽ Tainá Maranhão, aos 2' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Barbra Banda, aos 5' do 2ºT (Zâmbia)
- ⚽ Angelina, aos 15' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Raissa Bahia, aos 31' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Kerolin, aos 46' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Vitória Calhau, aos 51' do 2ºT (Brasil)
Como foi o jogo
Aos 27 minutos de jogo, após análise do VAR, a goleira Hazel Nali foi expulsa por bloquear chute de Gabi Portilho com o braço, fora da área, deixando a Zâmbia com uma a menos. Na cobrança da falta, Yasmin abriu o placar para o Brasil aos 30.
No início do segundo tempo, com apenas dois minutos, Gabi Portilho recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro para Tainá Maranhão que, na segunda trave, ampliou para a Seleção Brasileira. Três minutos depois, Barbra Banda recebeu lançamento longo da goleira Mufunte, invadiu a área e diminuiu para a Zâmbia.
Aos 12, a árbitra anulou um impedimento marcado em campo e apontou pênalti de Mufunte em Gabi Portilho. Angelina foi para a cobrança e fez o terceiro gol brasileiro aos 15. Aos 31, Ludmilla cruzou na área e Raissa Bahia fez, de cabeça, seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. O quinto gol veio dos pés de Kerolin, que aproveitou sobra na área e empurrou para as redes aos 46. Vitória Calhau fez o sexto, de pênalti, e fechou a conta aos 51.
Próximos jogos
🟡🟢Brasil🟢🟡
⚔️ Jogo: Brasil x Canadá
🏆 Competição: Fifa Series Women - Rodada 3
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 22h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
🟢🔴Zâmbia🔴🟢
⚔️ Jogo: Coréia do Sul x Zâmbia
🏆 Competição: Fifa Series Women - Rodada 3
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)