Brasil estreia na Copa contra Suíça em grupo com Costa Rica e Sérvia

Os grupos da Copa do Mundo 2018 foram sorteados durante a manhã desta sexta-feira, no Kremlin. Integrante do Grupo E do torneio, a Seleção Brasileira encara a Suíça em seu primeiro compromisso e em seguida tenta confirmar a vaga nas oitavas contra Costa Rica e Sérvia.

Cabeça de chave do Grupo E, o time comandado pelo técnico Tite enfrenta a Suíça às 15 horas (de Brasília) do dia 17 de junho, em Rostov-on-Don. Às 9 horas de 22 de junho, o duelo é com a Costa Rica, em São Petersburgo. No último jogo da primeira fase, às 15 horas de 27 de junho, o Brasil pega a Sérvia, em Moscou.

Atual campeã mundial, a Alemanha compõe o Grupo F com México, Suécia e Coreia do Sul. Se o Brasil avançar em primeiro lugar e a seleção germânica em segundo ou o contrário, as duas equipes duelam logo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na partida de abertura da Copa do Mundo 2018, programada para as 12 horas de 14 de junho, a Rússia enfrenta a Arábia Saudita, em Moscou. O Grupo A do torneio, encabeçado pelos donos da casa, é completado por Egito e pela tradicional seleção uruguaia.

Participaram da cerimônia de sorteio Cafu (Brasil), Diego Armando Maradona (Argentina), Diego Forlan (Uruguai), Fabio Cannavaro (Itália), Carles Puyol (Espanha), Laurent Blanc (França), Gordon Banks (Inglaterra) e Nikita Simonyan (Rússia). O britânico Gary Lineker comandou o evento ao lado da jornalista Maria Komandnaya.

O técnico Tite, sentado ao lado de Edu Gaspar, acompanhou atentamente o sorteio realizado no Kremlin. Coincidentemente, os brasileiros estavam posicionados logo atrás do técnico alemão Joachim Low. Pelé marcou presença e foi saudado pelos outros craques, entre eles Maradona.

Na parte inicial do evento, Vladimir Putin discursou ao lado de Gianni Ifantino, mandatário da Fifa. “Nosso país pretende realizar a Copa no mais alto nível, para que os jogadores possam demonstrar sua maestria. Temos certeza que impressões inesquecíveis serão deixadas naqueles que vierem à Rússia”, disse o presidente do país.

Confira o resultado do sorteio das chaves da Copa do Mundo 2018:

GRUPO A

Rússia

Arábia Saudita

Egito

Uruguai

GRUPO B

Portugal

Espanha

Marrocos

Irã

GRUPO C

França

Austrália

Peru

Dinamarca

GRUPO D

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria

GRUPO E

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

GRUPO F

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul

GRUPO G

Bélgica

Panamá

Tunísia

Inglaterra

GRUPO H

Polônia

Senegal

Japão

Colômbia